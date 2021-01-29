Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке картину выдающегося флорентийского художника Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" продали более чем за $92 млн, сообщается на сайте Sotheby's.

Аукцион состоялся 28 января. Аукционный дом предварительно оценил стоимость полотна в $80 млн. Картина ушла с молотка за $92 млн 184 тыс. "Портрет молодого человека с медальоном" одновременно стал одним из самых дорогих в мире портретов и одной из самых дорогих работ Боттичелли, выставлявшейся на торги.

Последний раз "Портрет молодого человека с медальоном" выставлялся на аукцион в 1982 году. Тогда его продали за $1,3 млн.-0-