Картину Черчилля продали с аукциона в США за $1,8 млн

Фото аукционного дома Phillips

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, продана в среду на торгах в Нью-Йорке примерно за $1,8 млн. Такая информация размещена на сайте аукционного дома Phillips, сообщает ТАСС. По словам его специалистов, картина была написана маслом летом 1921 года. На полотне размером 76 см на 63,3 см запечатлены лес и ров с водой вблизи небольшого английского городка. Оценочная стоимость лота составляла от $1,5 млн до $2 млн. Полотно ранее было частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса. В марте на торгах в Лондоне, организованных аукционным домом Christie's, за $11,6 млн была продана другая картина Черчилля. Ее выставила на продажу американская актриса Анджелина Джоли. Черчилль увлекся живописью, когда ему было более 40 лет, и успел за свою жизнь создать около 540 полотен. Большая часть работ находится в частных собраниях или принадлежит его потомкам.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!