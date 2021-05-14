Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $103 млн

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина испанского художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" была продана на торгах аукционного дома Christie's за $103 млн, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Twitter Christie's.

Эксперты перед началом торгов оценили эту работу в $55 млн.

"Женщина, сидящая у окна" - один из серии портретов Мари-Терез Вальтер, выполненных Пикассо в 1932 году в замке Буажелу, который он купил недалеко от Парижа. Здесь он создал целую галерею образов Мари-Терез, которые многие исследователи считают вершиной портретной живописи Пикассо периода сюрреализма.

Последний раз "Женщину, сидящую у окна" выставляли на аукционе в феврале 2013 года. Тогда полотно продали за 28,6 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) на лондонских торгах Sotheby's.

На аукционе Christie's также были представлены другие работы Пабло Пикассо: "Голова женщины" 1940 года и "Женщина в кресле" 1941 года. Однако они значительно уступили в цене "Женщине, сидящей у окна" и были проданы за $4,1 и $17,2 млн.-0-