Картину Роя Лихтенштейна "Обнаженная с веселым рисунком" продали за $46 млн

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картину Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продали 10 июля на аукционе Christie's за $46,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на сайте аукционного дома, впервые проводившего продажу произведений современного искусства одновременно на четырех площадках - в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

Предварительная оценка этой картины Лихтенштейна, изображающей героиню одного из комиксов, составляла $20-30 млн.

Также на аукционе за $30,9 млн продали созданное полотно современного американского художника-минималиста Брайса Мардена "Complements", за такую же сумму реализована картина американского художника Барнетта Ньюмэна "Onement V", написанная в стиле абстрактного экспрессионизма. Написанное в 1962 году полотно "Энни" (Annie) современного американского художника Эда Рушея, предварительно оцененное в $20-30 млн, продано за $22,9 млн.

Новый аукцион ONE: A Global Sale of the 20th Century проводился вместо планировавшегося на конец июня в Нью-Йорке аукциона произведений современного искусства, отмененного из-за пандемии коронавируса. Решение проводить торги в новом формате, сразу на четырех площадках, "открывает возможности для участников по всему миру.-0-