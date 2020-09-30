Катя Лель и Сергей Зверев оделись так, что произвели фурор на вечеринке

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катя Лель опубликовала в личном Instagram видео с вечеринки, на котором она сидит за одним столом с Сергеем Зверевым.

Этот дуэт привлек внимание фанатов: Катя была одета в элегантное черное платье, а вот Сергей по-настоящему блистал. Для праздничного выхода он выбрал блестящий пиджак и шляпу с перьями.

Фанаты написали, что звезды произвели на них сильное впечатление своим внешним видом. Они сделали комплименты и Кате, и Сергею.

К слову, количество просмотров видео превышает 50 000.-0-