Каждый захочет почесать этого милого шерстяного теленка - такой красавчик! (Видео)

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Новой Зеландии опубликовала на YouTube видео, которое умилит любого.

Женщина рассказала, что у нее на ферме живет небольшая семья высокогорных коров. В качестве доказательства, она решила сделать небольшой ролик с красавчиком-малышом по кличке Гарри. Ему всего десять дней от роду, но он уже бегает и резвится.

Причем, его коричневая шесть и большие глаза не дают шанса людям, ведь каждый при первом взгляде захочет почесать этого милого теленка. Он и не против! -0-