Каждый захотел оказаться на месте кота, который с максимальным комфортом смотрит ТВ (Видео)

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился уморительный ролик, который запечатлел мужчина из России.

Однажды хозяин заметил, что его кот любит смотреть телевизор. Его любовь к пушистику переборола все здравые смыслы и мужчина купил для питомца очень удобное мини кресло, которое и разместили на диване.

После этого котик только в нем и отдыхает с максимальным комфортом. Причем, для еще большего веселья на живот положили пульт. "Ну точно батя перед теликом", - написал один из пользователей. Неудивительно, что все юзеры захотели оказаться на месте этого кота. -0-