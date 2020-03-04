Кейт Миддлтон посетила Ирландию в стильном образе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга принца Уильяма отправилась вместе с мужем в Ирландию, где всех поразила выбором наряда.

Для посещения этой страны она выбрала шикарное платье изумрудного цвета. В этом образе она отправилась на торжественный прием, который организовал посол Великобритании в Ирландии.

Во время торжества Кейт Миддлтон сверкала в изумрудном платье от бренда The Vampire's Wife. Его стоимость оценивается в $2000. До этого герцогиня сверкала в другом прекрасном платье на трапе самолета по прибытию в страну. Снимки были размещены в Instagram. -0-