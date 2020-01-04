Кэмерон Диаз поделилась радостной новостью в Instagram

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Кэмерон Диаз опубликовала новый пост, в котором рассказала, что впервые стала мамой.

Страница актрисы в Instagram не обновлялась с мая 2019 года, однако 3 января у 47-летней звезды появился пост, в котором она с радостью рассказала поклонником, что стала мамой чудесной дочери.

Кэмерон Диаз написала в социальной сети: "Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью". Отцом ребенка стал супруг голливудской актрисы Бенджи Мэдден. -0-