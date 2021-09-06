Кендалл Дженнер прогулялась в полупрозрачном наряде по улицам Лос-Анджелеса

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Кендалл Дженнер запечатлели в стильном и откровенном наряде на улице в США. Кадры публикует журнал Vogue.

Знаменитость запечатлели после ужина в одном из модных ресторанов города. Для выхода в свет Кендалл Дженнер выбрала маленькое черное платье с шелковой юбкой и полупрозрачным топом, через который просвечивался кружевной бюстгальтер.

Кендалл Дженнер. Фото Vogue

Журналисты издания оценили внешний вид звезды и отметили, что Кендалл Дженнер выбрала сдержанный образ, но в тоже время очень сексуальный. Подтвердили это и фолловеры 25-летней супермодели. -0-