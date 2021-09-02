Кендалл Дженнер своей стройной фигурой заворожила Instagram

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная бизнес-леди и модель Кендалл Дженнер недавно представила в Instagram пост, который приковал внимание огромное армии фолловеров.

Знаменитость приняла участие в рекламной съемке, а несколькими фото поделилась у себя на странице. Кендалл Дженнер предстала перед камерой в в черном и розовом нарядах, однако не это стало предметом обсуждения у миллионов юзеров. Люди не смогли оторвать взгляд от стройной фигуры и плоского живота звезды, которые просто заворожили Instagram.

Разумеется, пост мигом собрал огромное число самых разнообразных хвалебных комментариев, а также около пяти миллионов лайков. -0-