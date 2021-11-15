Кендалл Дженнер украсила собой новую обложку модного журнала

Кендалл Дженнер. Фото из Instagram
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная бизнес-леди и модель Кендалл Дженнер приняла участие в новой фотосессии для журнала Vogue.
Результат съемки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram и восхитила всех. Кендалл Дженнер украсила собой обложку модного журнала, а для фотосессии выбрала классические образы в неброских цветах. Впрочем, больше всего подписчиков порадовал пикантный снимок звезды в купальнике.
Кадры, где Кендалл Дженнер украсила собой обложку модного журнала, восхитили поклонников и обычных юзеров сети. Неудивительно, что пост за короткое время собрал почти шесть миллионов лайков. -0-