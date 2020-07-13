"Кеша хочет кушать". Попугай в недоумении, почему кот не поддерживает с ним беседу - видео

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео в Youtube болтливый попугай бегает вокруг кота и пытается его разговорить.

Усатый всем своим видом демонстрирует, как достал его Кеша, но остается невозмутимым и до последнего терпит гиперактивного пернатого. А попугай старается вовсю и, складывается впечатление, пребывает в недоумении, почему кот не поддерживает беседу.

Видео набрало почти три миллиона просмотров и множество комментариев: "Кот изо все сил делал вид, что он глухой и слепой, а попугайчик все равно не сдавался", "Коту тоже надо научиться говорить", "У кота когнитивный диссонанс: вроде птица, а говорит как человек, думает, сейчас и тапок еще достанет", "У Кеши как будто батарейки вставлены", "У кота просто железные нервы".-0-