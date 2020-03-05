Кэти Перри беременна от Орландо Блума

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Кэти Перри сделала сенсационное заявление, с которым ее не прекращают поздравлять миллионы фанатов.

Артистка выпустила новый клип на песню Never Worn White ("Никогда не носила белое"). Композиция выделяется из репертуара Кэти и получилась лиричной. В ней артистка рассказывает о своих чувствах и готовности к новому этапу отношений.

Трек понравился фанатам, но конец видео ошарашил пользователей сети. В финале видео Кэти Перри поворачивается в профиль и через полупрозрачное платье можно увидеть округлившийся живот, который она нежно поглаживает.

Разумеется, фанаты сразу же решили, что певица ждет ребенка, а отцом стал ее жених Орландо Блум. Позже Кэти Перри вышла в прямой эфир в Instagram и подтвердила предположение армии фанатов. По словам звезды, радостное событие должно произойти у пары летом. -0-