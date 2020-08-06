Кэти Перри бросили в лицо пирог из-за новостей о задержке выпуска альбома

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Кэтти Пэрри опубликовала в Instagram пост, который развеселил одних поклонников и расстроил других.

Артистка разместила в социальной сети несколько снимков, где она получает в свое прекрасное лицо пирог с кремом. Необычный перфоманс приурочен к выходу нового альбома, однако в подписи к посту Кэти Перри рассказала, что он выйдет только 28 августа.

Несколько фотографий со знаменитым розыгрышем оказались отдушиной для многочисленных фолловеров. Они посмеялись с кадров и реакции артистки, а также отметили, что будут ждать альбом. Пост собрал свыше 1,2 миллиона лайков. -0-