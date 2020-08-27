Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Кэтти Пэрри и Орландо Блум. Фото USA Today
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кэти Перри и Орландо Блум стали новоиспеченными родителями малыша, об этом сообщает USA Today.
У звездной пары родилась девочка, которую назвали Дейзи Дав Блум. В разговоре с прессой Кэти Перри и Орландо Блум обратили внимание на том, что в здравоохранении из-за эпидемии коронавируса есть кризис, поэтому молодые родители призвали всех неравнодушных жертвовать средства в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки беременных и новорожденных.
Напомним, в феврале прошлого года пара заявила о помолвке, однако позже отложила это событие. -0-