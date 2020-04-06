Кэти Перри, Нина Дорев и другие звезды показали, как выглядят во время карантина - фото

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певицы, актрисы и модели - многие звезды мировой величины оказались дома. К слову, это может стать настоящим стрессом для их домашних животных.

Однако это радостный повод для поклонников, ведь знаменитости начали делиться в Instagram своей естественной красотой без макияжа.

Актриса Зои Кравец несколько дней назад разместила фото со своей собакой. Поклонники звезды отметили, что она без макияжа выглядит потрясающе.

Поняв, что до окончания карантина еще далеко, свою естественную красоту решила показать актриса Кейли Куко, которая известна по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва". В своем Instagram она представила подписчикам фото со своей собакой и в домашней одежде.

Присоединилась к параду естественной красоты и певица Кэти Перри. Она разместила в Instagram два фото, на которых предстала с макияжем, а затем показала свой домашний внешний вид.

Решила не отставать и актриса Нина Добрев, которая разместила снимок с домашним питомцем с улицы, а вот российская звезда кино Любовь Аксенова поделилась постом, который впечатлил и развеселил сотни тысяч пользователей Instagram.

Позже Instagram пополнился естественными снимками Ким Кардашьян и актрисы Дакоты Фэннинг. -0-