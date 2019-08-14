Кэти Пэрри обвинили в домогательствах

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к актеру из клипа Teenage Dream, сообщает The Sun .

Джош Клосс принял участие в съемках в 2012 году. По сюжету, певица Кэти Перри целуется с мужчиной на камеру. Однако, согласно заявлению актера, звезда решила вынести симпатию к нему за пределы съемочной площадки.

В Instagram 38-летний Джош Клосс сообщил, что Кэти Пэрри настойчиво пригласила его в одно из развлекательных заведений Санта-Барбары. Он отказался, чем расстроил звезду. При следующей встрече на вечеринке у общего знакомого, Кэти стала действовать решительно.

Певица при встрече с актером обнялась, а затем, когда он отвернулся представить своего друга, Кэти Перри стянула с него штаны. Этот случай произошел якобы в 2012 году, через семь месяцев после развода с мужем Расселом Брэндом. В свою очередь, хозяин вечеринки опроверг слова Джоша, сказав, что не даст в обиду свою подругу Кэти Перри. -0-