Кэти Пэрри обвинили в домогательствах

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к актеру из клипа Teenage Dream, сообщает
Джош Клосс принял участие в съемках в 2012 году. По сюжету, певица Кэти Перри целуется с мужчиной на камеру. Однако, согласно заявлению актера, звезда решила вынести симпатию к нему за пределы съемочной площадки.
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Певица при встрече с актером обнялась, а затем, когда он отвернулся представить своего друга, Кэти Перри стянула с него штаны. Этот случай произошел якобы в 2012 году, через семь месяцев после развода с мужем Расселом Брэндом. В свою очередь, хозяин вечеринки опроверг слова Джоша, сказав, что не даст в обиду свою подругу Кэти Перри. -0-
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