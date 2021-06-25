Кэти Перри серьезно изменилась после родов - фото с пляжа!

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились эксклюзивные кадры из Греции, где в объектив камеры попала популярная певица Кэти Перри. Фото разместили в Twitter.

Знаменитость вместе со своим возлюбленным Орландо Блумом и ребенком отправилась в путешествие по Европе. Парочка уже побывала в Венеции, а после отправились в Грецию, где выбрались на пляж. В этот момент Кэти Перри попала в объектив камеры папарацци, которые запечатлели певицу в не лучшем виде.

EXCLUSIVE: Katy Perry at the beach with family during vacation in Mykonos, Greece. https://t.co/Ywc05n9EHW pic.twitter.com/BJlp3X6UWb — Katy Gallery (@PKPGallery) June 20, 2021

Артистка серьезно изменилась после родов, что можно увидеть на фото с пляжа. Впрочем, пользователи не стали критиковать Кэти Перри, а поддержали ее, а также поздравили с рождением ребенка. -0-