Кети Топурия намекнула на свое интересное положение

Кети Топурия. Фото из Instagram

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кети Топурия разместила в Instagram новый пост и подогрела интерес к своему положению. Несколько недель по сети ходят слухи, что артистка беременна и теперь не осталось сомнений, что это так. Слухи подтвердила сама певица, опубликовав в Instagram селфи, где в подписи красуется смайлик вылупившегося птенца. Помимо всего прочего, интрига сохранилась, ведь знаменитость прикрыла живот рукой и выбрала ракурс, где сложно рассмотреть ее положение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 26 Фев 2020 в 12:20 PST Без сомнений, поклонники Кети Топурии поняли все без слов и принялись поздравлять в комментариях будущую маму. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!