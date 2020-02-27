Кети Топурия намекнула на свое интересное положение

Кети Топурия. Фото из Instagram
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кети Топурия разместила в Instagram новый пост и подогрела интерес к своему положению.
Несколько недель по сети ходят слухи, что артистка беременна и теперь не осталось сомнений, что это так. Слухи подтвердила сама певица, опубликовав в Instagram селфи, где в подписи красуется смайлик вылупившегося птенца. Помимо всего прочего, интрига сохранилась, ведь знаменитость прикрыла живот рукой и выбрала ракурс, где сложно рассмотреть ее положение.
Без сомнений, поклонники Кети Топурии поняли все без слов и принялись поздравлять в комментариях будущую маму. -0-