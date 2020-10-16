Кэтти Перри в знойном платье восхитила Instagram

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Кэтти Перри порадовала своих поклонников в Instagram несколькими соблазнительными кадрами в блестящем наряде.

Певица опубликовала в социальной сети снимки из недавней фотосессии. Для нее звезда решила выбрать знойное блестящее платье на тонких бретельках. Кроме этого, наряд выгодно подчеркнул формы Кэтти Перри. На лице она разместила утонченное украшение. Разумеется, фанаты оказались в полном восторге от снимков артистки, но больше всего их восхитила ее красота и обновленный цвет волос.

Кэтти Перри стала рыжей, что в множестве хвалебных комментариев оценили подписчики. Никто не остался равнодушным, поэтому пост быстро собрал более 2,6 миллионов лайков. -0-