Киану Ривз исполнит на экране персонажа из собственного комикса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сервис Netflix выкупил права на комикс BRZRKR, который был создан Киану Ривзом, а также сценаристом Мэттом Киндту и художником Рони Гарни. Об этом пишет портал Deadline.

Помимо всего прочего, знаменитый голливудский актер исполнит одну из ролей в грядущей экранизации комикса. Кого именно сыграет Киану Ривз - пока неизвестно.

Также у знаменитости в планах спродюсировать фильм и озвучить героя аниме-сериала во вселенной BRZRKR. Дата выхода проектов Ривза на данный момент неизвестна. -0-