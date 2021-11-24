Киану Ривз признался, что состоит в браке с Вайноной Райдер

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Киану Ривз в недавнем интервью для Esquire сделал неожиданное признание.

Звезда мирового кино заявил, что состоит в браке с актрисой Вайноной Райдер и считает себя ее мужем. Примечательно, что сама Райдер ранее тоже шутила на подобную тему и говорила, что они с Киану Ривзом по-настоящему вступили в брак.

Как оказалось, признание Киану Ривза имеет под собой реальную основу. Актер рассказал, что формально он действительно женат на актрисе Вайноне Райдер, так как в 1992 году они сыграли возлюбленных Джонатана Харкера и Мину Мюррей в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула", а на съемочной площадке их "поженил" настоящий священник из Румынии. -0-