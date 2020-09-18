Киану Ривз раскрыл некоторые подробности грядущей "Матрицы"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Киану Ривз, сыгравший Нео в предыдущих фильмах "Матрица", поделился некоторыми деталями сюжета новой части. Об этом она рассказал в интервью телеканалу BBC.

Журналистам удалось узнать у Киану Ривза, что новый фильм "Матрица" не будет погружать зрителя в прошлое. Кроме этого, акцент в будущей киноленте будет сделан на любовной истории, которая вдохновляет.

It's happening!



Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! ????#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 16, 2020

"Мы здесь пытаемся сотворить магию. У нас есть замечательный режиссёр Лана Вачовски, и она написала прекрасный сценарий.", - рассказал Киану Ривз в эфире телеканала. Выход новой части "Матрицы" намечен на апрель 2022 года. К своей роли Нео вернется Киану Ривз, а к роли Тринити - Кэрри-Энн Мосс. -0-