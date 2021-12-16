Киану Ривз раскрыл в интервью истинный смысл новой части "Матрицы"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер и звезда грядущего продолжения "Матрицы" Киану Ривз в недавнем интервью раскрыл главный смысл нового фильма. Об этом пишет газета "Известия".

По словам актера, фильм "Матрица: Воскрешение" проливает свет на многие моменты и важные темы прошлых фильмов, однако истинный смысл нового кино - любовь. По словам Ривза, на первом месте в фильме находится чудесное чувство, а вот его коллега Кэри-Энн Мосс, исполнительница роли Тринити, считает по-другому.

По ее словам, зритель после просмотра обязательно задумается на тем, что такое системы контроля. Также Тринити подчеркнула, что "Матрица" всегда была о любви. Картины выходит на экраны 16 декабря.-0-