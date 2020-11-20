Киану Ривз рассказал о своей работе над игрой Cyberpunk 2077 (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Киану Ривз принял участие в съемках нескольких роликов, которые показывают закулисье рабочего процесса над игрой Cyberpunk 2077. Кадры опубликовали на YouTube.

Актер исполнил роль одного из ключевых персонажей в игре. Киану Ривз отмечает, что это не первый раз, когда он озвучивает анимационных героев. Для него стало в новинку другое: актеру пришлось записывать движения персонажа с помощью костюма с датчиками.

Интервью выдалось очень насыщенным и показывает важные детали закулисной работы над проектом. К слову, выход игры Cyberpunk 2077 намечен на 10 декабря. Проект базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и серии книг о вымышленном мире Cyberpunk. Игра была анонсирована в мае 2012 года. -0-