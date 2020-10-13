Ким Кардашьян готовится к юбилею и пробует торт в кожаном комбинезоне

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская телезвезда Ким Кардашьян начинает подготовку к своему сорокалетнему юбилею, о чем говорится в ее новом посте в Instagram.

Девушка поделилась со своими многочисленными фолловерами несколькими откровенными кадрами из новой фотосессии. Ким Кардашьян решила попробовать торт, а для этого примерила обтягивающий красный кожаный комбинезон. Ее наряд выгодно подчеркнул впечатляющие формы звезды, что, разумеется, отметили юзеры.

В комментариях они порадовались за знаменитость и написали множество комплиментов в адрес телезвезды. Неудивительно, что пост за несколько часов собрал около 1,3 миллионов лайков. -0-