Ким Кардашьян из-за самоизоляции передумала заводить детей

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Ким Кардашьян призналась, что самоизоляция с детьми сильно вымотала ее и девушка передумала заводить еще детей. Видео с признанием было публиковано в YouTube.

Знаменитость рассказала перед телекамерами, что карантин с четырьмя детьми вымотал ее. Помимо постоянного присмотра за малышами, ей приходится заниматься и домашними делами. Поэтому Ким Кардашьян приняла решение не заводить еще одного ребенка, хотя раньше очень этого хотела.

Ким общается со своей семьей только с помощью гаджетов, а виделась только с Кайли Дженнер, которая сделала ей макияж перед интервью.-0-