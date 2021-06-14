Ким Кардашьян купила плюшевую Lamborghini и похвасталась обновкой в Instagram

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые кадры и привлекла внимание пользователей.

Знаменитость решила похвастаться в сети своей новой и неординарной покупкой. Ким Кардашьян купила Lamborhini Urus, который снаружи и внутри практически полностью покрыт тканью из овечьей шерсти. Новые суперкар стал частью рекламной кампании Ким Кардашьян, однако изрядно удивил и повеселили подписчиков звезды.

Фотосессия на фоне плюшевого Lamborghini знаменитости привлекла внимание людей, а наряд звезды в тему не оставил шанса поклонникам. Юзеры оставили в комментариях множество хвалебных отзывов и почти шесть миллионов лайков. -0-