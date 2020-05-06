Ким Кардашьян лишила Instagram дара речи новыми фото с пляжа

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель и бизнес-леди Ким Кардашьян разместила в Instagram новый пост, который впечатлили миллионы пользователей сети.

Звезда опубликовала в социальной сети несколько фотографий в купальнике, который выгодно подчеркнул формы Кардашьян. Фотограф выбрал для съемки закат, а сама модель позирует перед камерой в желтом слитном бикини, а ее волосы заплетены в косы.

Ким Кардашьян интригующе подписала пост: "Солнечные лучи". Менее чем за сутки в адрес модели прозвучали тысячи восторженных комментариев, а сами снимки собрали около 3,5 млн лайков. -0-