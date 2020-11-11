Ким Кардашьян на новом фото в Instagram не смогли отличить от сестры

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, но ее мало кто смог узнать.

Многие юзеры при первом взгляде на кадры подумали, что на фотографиях младшая сестра звезды Кайли Дженнер. Возможно, дело в родственных связях, однако большинство пришло к мнению, что причиной такого поразительного сходства стал наряд Кардашьян и отсутствие косметики на лице.

Впрочем, фотографии вызвали массу споров в сети, а снимки быстро собрали миллионы лайков и множество разнообразных комментариев. -0-