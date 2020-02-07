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Калейдоскоп
07 февраля 2020, 07:30

Ким Кардашьян оделась не по погоде, и ее раскритиковали в сети

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
Ким Кардашьян. Фото из Instagram

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда Ким Кардашьян стала объектом критики от многомиллионной аудитории Instagram.

Пользователи сети посмеялись над выбором одежды Ким Кардашьян. Знаменитая бизнес-леди вышла на улицы Нью-Йорка в кожаной водолазке желтого цвета и юбке выше колена лимонного цвета. На ногах у нее красовались сандали.

Ким Кардашьян попала в объектив папарацци, а фото опубликовало издание Footwear News. Последний атрибут в одежде телезвезды вызвал больше всего споров и критики.

Пользователи сети попытались узнать: "Нормально ли носить сандали зимой?" К слову, во время съемки на улице было чуть больше нуля.

Многие посчитали выбор звезды неблагоразумным: "Зимние сандали, вы серьезно?", "Весь ее наряд просто ужасен", "Ее образ подходит разве что для 26-градусной жары", - писали пользователи социальной сети. Другие, напротив, поддержали выбор Кардашьян и отметили, что "Если у тебя симпатичные ноги и личный водитель, то почему нет?". Мнения разделились, а споры продолжают бурлить.-0-

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