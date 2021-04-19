Ким Кардашьян опубликовала максимально честные кадры из прошлого в честь праздника сестры

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и вызвала очень неоднозначную реакцию в сети.

Девушка решила поздравить свою сестру Кортни с днем рождения. Для этого она под постом написала трогательное послание, а после прикрепила несколько совместных кадров. В целом все выглядело хорошо, однако один из снимков Ким Кардашьян и Кортни привлек внимание фолловеров. Максимально честные кадры из прошлого, где звезды позируют перед камерой без косметики, вызвали бурное обсуждение в сети.

Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за непродолжительное время собрал почти 3,5 миллиона лайков. -0-