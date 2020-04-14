Ким Кардашьян поделилась архивным снимком из школы, но мало кто смог ее узнать

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель и супруга репера Канье Уэста Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок, который впечатлил миллионы людей.

Знаменитость представила общественности свою школьную фотографию, где ей 13 лет. Девушка поразила фолловеров своей естественной красотой, а также отсутствием яркого макияжа. Сама Ким подписала пост с долей шутки: "Крутизна 7-го класса".

Поклонники Ким Кардашьян оказались в восторге от увиденного и оставили за несколько часов свыше 3,1 миллиона лайков.

Разумеется, завалили звезду и восторженными комментариями, однако нашлись и те, кто упрекнул модель за силикон. "Ты выглядела лучше до того, как закачала в себя силикон. Ты была красоткой", - написала одна из пользовательниц Instagram. -0-