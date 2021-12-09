Ким Кардашьян похвасталась стройной фигурой в обтягивающем наряде

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная бизнес-леди и телезвезда Ким Кардашьян представила в Instagram новый пост, который понравился многочисленным фолловерам знаменитости. Звезда решила показать некоторые наряды из своей коллекции, однако главным стала ее красота. Для этого Ким Кардашьян примерила несколько образов, но один из них выделялся на фоне остальных.

Знаменитость не упустила шанса похвастаться своей стройной фигурой и примерила обтягивающий комбинезон телесного цвета, который выгодно подчеркнул изгибы Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян. Фото из Instagram

Разумеется, мимо такого кадра пользователи Instagram не смогли пройти просто так и завалили знаменитость огромным числом хвалебных комментариев и миллионами лайков. -0-