Ким Кардашьян показала костюм из кожи - фанаты лишились дара речи от ее форм

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская знаменитость Ким Кардашьян, известная своими внушительными формами, порадовала фанатов, разместив в личном Instgagram-аккаунте новое фото из Парижа.

Она прогуливается в коричневом костюме из кожи. Надо сказать, что он обтягивает все прелести знаменитости, выгодно подчеркивая их. Прическу девушка выбрала строгую: волосы аккуратно зачесаны. Фанаты пришли в восторг от внешнего вида звезды, осыпав ее комплиментами-смайлами. Даже вымолвить слово в комментариях они могли с трудом. Надо сказать, что негативных замечаний наряд Кардашьян получил относительно немного.-0-