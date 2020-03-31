Ким Кардашьян показала "странную" прическу, которая у нее была в колледже

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ким Кардашьян поделилась в личном Instagram-аккаунте архивным снимком, который понравился поклонникам.

Звезда написала, что это фото было сделано во времена ее учебы в колледже. Она обратила внимание, что прическа в то время у нее была довольно странная. Но фолловеры остались в восторге от юной Кардашьян. Ее кожа, волосы, улыбка - все на высоте. Их не смутила ни прическа, ни яркий макияж. Об этом можно судить по обилию положительных комментариев под этим постом.-0-