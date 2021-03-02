Ким Кардашьян после развода стала публиковать в Instagram очень откровенные кадры

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и заставила сердца фолловеров биться чаще.

Звезда представила поклонникам новый соблазнительны кадр. Для этого Ким Кардашьян попозировала под жарким солнцем, примерив лишь белое бикини и откровенный верх. Наряд выделил всю природную красоту селебрити, а также сделал акцент на внушительных формах знаменитости.

Недавно стало известно, что Ким Кардашьян развелась с мужем, после чего в ее аккаунте стали появляться очень откровенные кадры. Разумеется, фолловеры остались довольны потоком таких фото и завалили звезду множеством восхищенных комментариев. -0-