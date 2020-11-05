Ким Кардашьян поставила в тупик пользователей своим костюмом на Хэллоуин

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, который озадачил юзеров.

Звезда реалити-шоу показала своим многочисленным фолловерам костюм на Хэллоуин, который, мягко говоря, поставил в тупик пользователей социальной сети. Для выхода в свет Ким Кардашьян выбрала облегающий длинный комбинезон красного цвета. Он буквально закрывал лицо звезды, а дополнил образ хвост из волос в тон к костюму.

Многие фолловеры оказались озадачены таким выбором звезды и раскритиковали его. Другие отметили, что в подобном наряде Кардашьян больше похожа на кетчуп. Впрочем, это только добавило популярности посту, который быстро собрал миллионы лайков. -0-