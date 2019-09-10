Ким Кардашьян поставили неизлечимый диагноз

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская звезда и модель Ким Кардашьян призналась, что врачи диагностировали ей неизлечимую болезнь, сообщает CNN .

Модель рассказала об этом во время прямого эфира. Ким Кардашьян поделилась, что сдала анализы и врачи подтвердили, что у нее красная волчанка. Селебрити ошарашили такие новости и она не смогла сдержать слез.

Первые симптомы у звезды появились несколько месяцев назад. У модели стали все чаще неметь руки, болели и опухали суставы, а также ощущалась слабость во всем теле. Кроме этого, у Ким Кардашьян нашли ревматоидный артрит.

Красная волчанка - хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает соединительные ткани и кровеносные сосуды. Чаще всего это заболевание диагностируют у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. К слову, от этого недуга скончалась Юлия Началова, у которой заболевание обострилось в марте 2019 года. -0-