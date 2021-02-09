Ким Кардашьян примерила впечатляющие образы для рекламных снимков

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пост и восхитила подписчиков.

Знаменитость приняла участие в съемках рекламы собственного бренда и отказалась от стеснения. Для привлечения внимания Ким Кардашьян выбрала несколько шелковых нарядов, которые сделали акцент на природной красоте звезды. Девушка примерила платье, костюм, стильный комплект нижнего белья и показала закулисье съемок.

Пост впечатлил фолловеров Ким Кардашьян, которые не удержались от комментариев. Публикация быстро собрала множество хвалебных отзывов, а также около 1,5 миллиона лайков. -0-