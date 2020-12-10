Ким Кардашьян примерила слишком обтягивающее спортивное белье (Фото)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, впечатлявший ее многочисленных фоллвоеров.

Знаменитость решила юзерам продемонстрировать новые домашние образы, но немного перегнула палку. Ким Кардашьян предстала перед камерой в слишком обтягивающем белье, которое подходит для дома. Для этого она примерила обтягивающие спортивные шорты и кофту белого цвета. Также телезвезда не прошла мимо похожего комплекта в темных тонах.

Кроме этого, Ким Кардашьян порадовала своих фолловеров снимком в соблазнительном белоснежном платье. Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо и оставили под записью огромное число восхищенных комплиментов, а также миллионы лайков. -0-