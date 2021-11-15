Ким Кардашьян привела в восторг Instagram, примерив необычное и соблазнительное платье

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная бизнес-леди и телезвезда Ким Кардашьян недавно разместила в Instagram новый пост, который очаровал многих юзеров сети.

Знаменитость отправилась на свадьбу в Париже, а для похода на мероприятие выбрала необычное и соблазнительное черное платье. Длинный наряд привел в восторг Instagram, но больше остального внимание пользователей привлекла красота Ким Кардашьян и декольте платья.

Образ знаменитости получился впечатляющим, что отметили в комментариях многочисленные фолловеры Кардашьян. Неудивительно, что пост в Instagram за короткое время собрал несколько миллионов лайков и массу восторженных комментариев. -0-