Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян дала интервью журналу Vogue, в котором раскрыла некоторые подробности разрыва с музыкантом.

В частности, бизнесвумен ответила на вопросы по поводу своего состояния после расставания с хип-хоп-исполнителем, с которым она состояла в браке с 2014 года. Знаменитость рассказала журналистам издания, что долгое время жила для других. Несколько лет назад Ким Кардашьян решила, что в первую очередь необходимо сделать счастливой себя.

После этого у Ким Кардашьян и Канье Уэста в браке начали появляться разногласия и ссоры, которые и привели к разводу. Также знаменитость считает, что важно быть честным с самим собой в том, и это действительно делает человека счастливым-0-

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