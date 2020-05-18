Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о своей прическе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян сделала неожиданное признание на своей странице в Instagram.

Звезда поделилась откровенным фото, а также в подписи к посту удивила подписчиков, признавшись, что носит парик. Ранее Кардашьян выложила в Instagram снимок, где запечатлена с длинными светлыми волосами. Фанаты посчитали, что девушка решила кардинально изменить внешность и перекрасилась в блондинку, однако позже Ким сделала неожиданное признание.

Оказалось, что ее светлые волосы - парик, который преобразил звезду до неузнаваемости. Фанаты с юмором восприняли такой ловки ход и оставили под записью множество комментариев. Также Ким Кардашьян рассказала фолловерам, что наводит порядок в своем гардеробе и примеряет разные образы. -0-