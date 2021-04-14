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Калейдоскоп
14 апреля 2021, 21:00

Ким Кардашьян умилила сеть совместными кадрами с дочкой (Фото)

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
Ким Кардашьян. Фото из Instagram

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян разместила в Instagram пост со своей дочкой и восхитила сеть.

Знаменитость предстала перед камерой с малышкой, которой исполнилось три года. Ким Кардашьян держит дочку на руках, пока они вместе путешествуют на лодке. Кадры получились такими милыми и красивыми, что пользователи не смогли сдержать своего восхищения.

В комментариях стало появляться все больше комплиментов в адрес Ким Кардашьян и малышки. Неудивительно, что совместные кадры телезвезды с дочерью быстро собрали более четырех миллионов лайков. -0-

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