Ким Кардашьян умилила сеть совместными кадрами с дочкой (Фото)

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян разместила в Instagram пост со своей дочкой и восхитила сеть.

Знаменитость предстала перед камерой с малышкой, которой исполнилось три года. Ким Кардашьян держит дочку на руках, пока они вместе путешествуют на лодке. Кадры получились такими милыми и красивыми, что пользователи не смогли сдержать своего восхищения.

В комментариях стало появляться все больше комплиментов в адрес Ким Кардашьян и малышки. Неудивительно, что совместные кадры телезвезды с дочерью быстро собрали более четырех миллионов лайков. -0-