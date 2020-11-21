Ким Кардашьян в соблазнительном платье поразила Instagram

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян недавно поделилась в Instagram постом, который восхитил юзеров.

Звезда телеэкрана предстала перед камерой в очень соблазнительном наряде, восхитившем сеть. Кардашьян засняли во время отдыха на одном из тропических курортов, где для вечернего выхода в свет она выбрала обтягивающее короткое платье с тигровым принтом. Наряд выгодно подчеркнул стройную талию знаменитости, а тонкие бретельки акцентировали внимание на утонченных плечах. Завершила образ Ким Кардашьян стильными очками и несколькими аксессуарами.

Разумеется, кадр вызвал восхищение многочисленных фолловеров звезды, которые выразили свои неподдельные эмоции в комментариях. Кроме этого, фотографии собрали несколько миллионов лайков. -0-