Кинокритики назвали худшие фильмы года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года. Перечень опубликован на сайте издания, сообщает ТАСС.

Среди худших оказался мюзикл "Кошки" Тома Хупера. В картине сыграли Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и многие другие. По сюжету, кошки собираются на ежегодный бал, где каждая из них рассказывает о себе. Критике в частности подверглись спецэффекты картины. Отмечается, что цифровые гибриды людей и кошек в лучшем случае выглядят странно, а в худшем - ужасающе.

Супергеройский фильм "Люди Икс: Темный феникс" с Софи Тернер в главной роли попал в список за то, что в нем нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса.

Картина "Призраки Шэрон Тейт" не понравилась критикам в том числе из-за неправильного выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, погибшую от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хиллари Дафф. Отмечается, что реальная жестокая история показана с помощью надоевших клише фильмов ужасов.

Помимо этого, в список попали два фильма с Джоном Траволтой - "Бок о бок" и "Фанат", мультфильм "Стражи Арктики", триллер "Домино" Брайана Де Пальмы, драма "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь" и "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи.-0-