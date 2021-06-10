Киностудия "Союзмультфильм" выпустила линейку ароматов с запахами популярных анимационных картин

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Союзмультфильм" выпустила лимитированную серию ароматов с запахом любимых мультфильмов. Об этом киностудия сообщила в своем официальном аккаунте "ВКонтакте".

Коллекция состоит из 10 ароматов, посвященных юбилею студии и самым известным и любимым мультфильмам: "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Тайна третьей планеты", "Малыш и Карлсон", "Чебурашка", "Львенок и черепаха", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Простоквашино", "Оранжевая корова".

"Поклонников наших фильмов ждут незабываемые запахи: здесь и коробка душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, и запах плюшек Фрекен Бок с малиновым вареньем, и послевкусие меда и сгущенки, так любимых Винни-Пухом, и утренняя роса из Простоквашино, а также много других парфюмерных впечатлений",- говорится в сообщении.-0-