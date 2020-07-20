Кинотеатры Китая возобновляют работу, но с условиями

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых регионах Китая начинают работать кинотеатры, которые не функционировали последние полгода. Об этом сообщает Variety.

В частности, показ кино на большом экране возобновится в провинциях, где установлен "низкий уровень опасности". Помимо всего прочего, каждый зритель должен будет соблюдать определенные санитарные меры. Отмечается, что посетители кинотеатров обязаны посещать киносеанс в маске, а также на входе у каждого измерят температуру.

Также все залы заполнят только на 30%, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования, продажа билетов будет осуществляться только через интернет, а покупать еду и напитки в кинотеатре нельзя. -0-